07 Ocak 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Başkan Erdoğan selin vurduğu Kumluca'da! Dikkat çeken Putin diyaloğu
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, selin vurduğu Kumluca'da vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Taşkınlara karşı yeni tedbirler almak için acilen yapılması gereken yatırımların inşasına başlıyoruz. Yatırım tutarı 4.3 milyar TL." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Putin ile arasında geçen Kumluca diyaloğunu anlattı. Erdoğan, "Sayın Putin'e dedim ki, "Bizim Kumlucamız var. Buranın bir özelliği var. Burası adeta bir domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme." Sağ olsun o da bu ricamızı kırmadı. Zaman zaman kesilmeler oluyor ya ondan sonra tekrar önü açılan domates ihracatında bunları gördük" dedi.