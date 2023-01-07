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Son dakika: Başkan Erdoğan selin vurduğu Kumluca'da! Dikkat çeken Putin diyaloğu

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Giriş: 07.01.2023 16:37
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, selin vurduğu Kumluca'da vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Taşkınlara karşı yeni tedbirler almak için acilen yapılması gereken yatırımların inşasına başlıyoruz. Yatırım tutarı 4.3 milyar TL." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Putin ile arasında geçen Kumluca diyaloğunu anlattı. Erdoğan, "Sayın Putin'e dedim ki, "Bizim Kumlucamız var. Buranın bir özelliği var. Burası adeta bir domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme." Sağ olsun o da bu ricamızı kırmadı. Zaman zaman kesilmeler oluyor ya ondan sonra tekrar önü açılan domates ihracatında bunları gördük" dedi.
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