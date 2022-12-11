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Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Başkan Erdoğan'dan harekat mesajı

A Haber
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Giriş: 11.12.2022 14:24
Son dakika haberi…Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmede enerji, tahıl koridoru ve bölgesel konular ele alındı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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