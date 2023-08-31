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Son dakika | Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi 4 Eylül'de! Dünya takipte: Tahıl için yeni umutlar doğacak mı?

A Haber
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Giriş: 31.08.2023 13:33
Son dakika haberi... Rusya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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