01 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Zirvesi sonrası gazetecilere konuştu! Terörle mücadele etmeleri söz konusu olabilir mi? İsveç ve Finlandiya mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Zirvesi sonrası gazetecilere konuştu! Terörle mücadele etmeleri söz konusu olabilir mi? İsveç ve Finlandiya mesajı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2022 12:29
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'daki NATO Zirvesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya ile yapılan anlaşmayı değerlendiren Başkan Erdoğan, terörle mücadelede Batı ülkelerinin eksikliğini dile getirdi. ABD'nin de terör örgütlerine karşı sessiz kaldığını belirten Başkan Erdoğan, "Bunların gerçek manada PYD/YPG, DEAŞ, DHKP-C’ye karşı herhangi bir mücadele vermesi veya onlarla savaşması söz konusu olabilir mi?" dedi. İç siyaseti de yorumlayan Başkan Erdoğan, muhalefetin 6+1 masası hakkında gelen soruya ise "Onların ne yaptığı ne ettiği bizi pek ırgalamıyor." şeklinde cevap verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan: Miçotakis ile görüşmeyeceğim
Başkan Erdoğan: Miçotakis ile görüşmeyeceğim
Selzedelere tepki çeken yanıt!
Selzedelere tepki çeken yanıt!
LGS tercihleri nasıl yapılacak?
LGS tercihleri nasıl yapılacak?
Özlem Gürses, Yavaş’ın önünde böyle eğildi!
Özlem Gürses, Yavaş'ın önünde böyle eğildi!
CHP’de toplu istifa
CHP'de toplu istifa
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Hizmet değil şikayet ediyorlar
Hizmet değil şikayet ediyorlar
ABD Türkiye’ye F-16 satacak mı?
ABD Türkiye'ye F-16 satacak mı?
Dev kayalar yola düştü
Dev kayalar yola düştü
Artvin Valisi A Haber’e konuştu!
Artvin Valisi A Haber'e konuştu!
24 ilde Tümör operasyonu
24 ilde "Tümör" operasyonu
Daha Fazla Video Göster