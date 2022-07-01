Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Zirvesi sonrası gazetecilere konuştu! Terörle mücadele etmeleri söz konusu olabilir mi? İsveç ve Finlandiya mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'daki NATO Zirvesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya ile yapılan anlaşmayı değerlendiren Başkan Erdoğan, terörle mücadelede Batı ülkelerinin eksikliğini dile getirdi. ABD'nin de terör örgütlerine karşı sessiz kaldığını belirten Başkan Erdoğan, "Bunların gerçek manada PYD/YPG, DEAŞ, DHKP-C’ye karşı herhangi bir mücadele vermesi veya onlarla savaşması söz konusu olabilir mi?" dedi. İç siyaseti de yorumlayan Başkan Erdoğan, muhalefetin 6+1 masası hakkında gelen soruya ise "Onların ne yaptığı ne ettiği bizi pek ırgalamıyor." şeklinde cevap verdi.

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