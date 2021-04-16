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Son dakika! Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

A Haber
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Giriş: 16.04.2021 17:20
Güncelleme:16.04.2021 17:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz, Libya ve Ukrayna Rusya krizi ele alındı. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Mahmut Keşan canlı yayında aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Doğu Akdeniz, Libya ve Ukrayna Rusya krizi ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin yapıcı adımları ve ısrarlı çağrıları sayesinde bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin bir havanın hakim olduğunu belirtti.

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