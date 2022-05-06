Son dakika: Başkan Erdoğan, Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şah ile görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.

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