06 Mayıs 2022, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şah ile görüştü
Son dakika... Başkan Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.