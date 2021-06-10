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Son dakika | Başkan Erdoğan liderliğinde müsilajla ilgili kritik toplantı! Bilim insanları katıldı

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Giriş: 10.06.2021 22:11
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj (Deniz salyası) konusuyla ilgili olarak çalışmalarına hızla devam ediyor. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına talimat veren Başkan Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki çalışmaların başlamasında önayak olmuştu. Başkan Erdoğan bugün de üniversitelerin ilgili bölümleriyle müsilaj toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununun çözümü için üniversitelerin ilgili bölümlerinin Öğretim Üyeleri ile özel toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya TUBİTAK Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Selma Ayaz, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Melek İşinibilir Okyar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektör Yardımcısı ve Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Keskinler, ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Erkan Kıdeyş ve diğer öğretim üyeleri katıldı.

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