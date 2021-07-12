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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek

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Giriş: 12.07.2021 20:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tatili süresinin 9 gün olduğunu açıklayan Erdoğan, "Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek" dedi.
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek
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