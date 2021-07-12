12 Temmuz 2021, Pazartesi
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tatili süresinin 9 gün olduğunu açıklayan Erdoğan, "Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek" dedi.