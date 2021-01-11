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Son dakika: Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu! Aşılama ne zaman başlıyor? Kısıtlamalar kalktı mı?

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Giriş: 11.01.2021 20:33
Güncelleme:11.01.2021 20:33
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan akşam saatlerinde gerçekleşen kritik kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.Toplantı gündeminde ABD ve AB ile yeni yol haritası, reform çalışmaları, okullarda yüz yüze eğitim, koronavirüs kısıtlamalarının sahaya etkisi ve alınabilecek yeni kararlar ele alındı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve alınan yeni kararlar... Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Aşı takviminde son durum ne? Kısıtlamalar esnetildi mi?
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