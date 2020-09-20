Kabine yarın (21 Eylül Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Peki Kabine'nin gündeminde hangi konular var? Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kısıtlama kararları alınacak mı? Toplantıda Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitim ile ilgili sunum yapması beklenirken eğitimle ilgili yeni kararlar alınacak? Doğu Akdeniz'de neler yaşanıyor? Libya'da Fayiz es-Serrac'ın istifa kararı sonrası Türkiye nasıl bir yol izleyecek? Sıcak gelişmelerin ayrıntılarını A Haber muhabiri Muhammed Emin Karadağ canlı yayında aktardı.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın (21 Eylül Pazartesi) Külliye'de Kabine'yi topluyor. Peki toplantıda neler görüşülecek? Cuma namazı çıkışı sonrası basın mensuplarına koronavirüs tedbirleri konusunda "İşi tekrar sıkı tutmalıyız" açıklaması yapan Başkan Erdoğan, yarın (21 Eylül) yapılacak toplantı sonrası olası yeni kısıtlamalar ve tedbirleri Ulusa Sesleniş konuşmasında açıklayacak.

Kabine'nin gündeminde koronavirüs dışında Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmeler de var. Detayları A Haber muhabiri Muhammed Emin Karadağ canlı yayında aktardı.