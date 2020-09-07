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Son dakika: Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Gündemde neler var?

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Giriş: 07.09.2020 08:35
Güncelleme:07.09.2020 08:47
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık edecek. Bugün 3 bakanın sunum yapacağı kabine toplantısının ana gündem başlıkları ise Doğu Akdeniz ve Libya'daki son gelişmeler ile koronavirüsle mücadele olacak. A Haber editörü Muhammed Emin Karadağ detayları canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Bugün 3 bakanın sunum yapacağı kabine toplantısının ana gündem başlıkları ise Doğu Akdeniz ve Libya'daki son gelişmeler ile koronavirüsle mücadele olacak. A Haber editörü Muhammed Emin Karadağ detayları canlı yayında aktardı.

KABİNE GÜNDEMİNDE 3 BAŞLIK

Külliye'de bugün Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunum yapması bekleniyor. Kabinenin Libya dışında en önemli gündem maddeleri koronavirüsle mücadele ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak. Ayrıca ekonomideki gelişmeler, selin vurduğu Giresun'da yürütülen çalışmalar da ele alınacak.

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