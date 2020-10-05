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Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Başkentin gündeminde neler var?

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Giriş: 05.10.2020 08:55
Güncelleme:05.10.2020 09:06
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanıyor. Toplantıda öncelikli gündem; Doğu Akdeniz'deki ve Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki gelişmeler ile koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimle ilgili alınan tavsiye kararı sunacak. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları canlı yayında aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle toplanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda öncelikli gündem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak.

Yunanistan ile yapılacak istikşafi görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN CEPHE HATTI

Kabine toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlar da ele alınacak. Türkiye, çatışmaların başından beri Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguluyor.

Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadele de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını da sunacak.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur." demişti.

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