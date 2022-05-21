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Son dakika | Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü

A Haber
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Giriş: 21.05.2022 16:14
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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