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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan görüştü! Görüşme sonrası ilk açıklamalar

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Giriş: 28.03.2023 17:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmek için Yeniden Refah Partisi'nin Genel Merkezi'ne geldi. Erbakan, Başkan Erdoğan'ı parti merkezinin kapısında karşıladı. Başkan Erdoğan ziyareti kapsamında çevrede bulunan bazı vatandaşlar "23 yıllık vuslat bitti" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Görüşmenin ardından Erbakan açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Seçime ittifak çatısı altında kendi logomuzla gireceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmek üzere Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Ziyaret öncesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA
Görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Seçime ittifak çatısı altında kendi logomuzla gireceğiz." dedi.

İşte Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Sayın Cumhurbaşkanımız bize tebriklerini ilettiler. Önümüzdeki seçim sürecinde yapılacak seçim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Cumhur ittifakı çatısı altında, kendi logomuz ve kendi listelerimiz ile seçime gireceğiz. 50 yıllık siyasi geçmişimizde, hayra vesile olan şerre fren olan bir siyasi anlayış ortaya koyduk. geldiğimiz noktada milletimizi 6'lı kaosa teslim etmemek için kararlı bir adım atıp cumhur ittifakına katıldık. Milletimiz bilmelidir ki dün hangi doğruları ve yanlışları dile getirdiysek bugün de aynısını yapacağız. 14 Mayıs günü yapılacak seçimlerin hemen ardından Cumhurbaşkanımız, bu doğrultuda faydalı hizmetleri hayata geçirecektir. TBMM'de en güçlü şekilkde temsil edilerek, mutabakat metnimizdeki faaliyetlerin hayata geçmesinin takipçisi olacağız. Bir kez daha ittifak kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ve sayın cuımhurbaşkanımıza bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum.

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