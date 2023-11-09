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Son dakika | Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

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Giriş: 09.11.2023 14:37
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Gazze’de İsrail tarafında yapılan katliam ele alındı.
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