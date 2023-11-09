Son dakika | Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Gazze’de İsrail tarafında yapılan katliam ele alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN