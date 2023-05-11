Son dakika | Başkan Erdoğan gençlerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Türkiye'nin dört yanından gelen gençlerle sohbet etti. Geçmişten günümüze ve geleceğe yönelik sayısız soruları olan gençlerle tek tek ilgilenen Başkan Erdoğan'ın samimi yanıtları bu akşam saat 21.00'da TV kanalları ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN