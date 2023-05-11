11 Mayıs 2023, Perşembe
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Son dakika | Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Türkiye'nin dört yanından gelen gençlerle sohbet etti. Geçmişten günümüze ve geleceğe yönelik sayısız soruları olan gençlerle tek tek ilgilenen Başkan Erdoğan'ın samimi yanıtları bu akşam saat 21.00'da TV kanalları ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.