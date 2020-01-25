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25.01.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan Elazığ'a deprem bölgesine geldi |Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı Elazığ'a indi. Başkan Erdoğan, 6.8 büyüklüğünde deprem yaşanan Elazığ'da incelemelerde bulunacak. Erdoğan dün (24 Ocak Cuma) akşam saatlerinde Elazığ'da yaşanan deprem için "Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor." açıklamasını yapmıştı.

Başkan 'ın, 6,8 şiddetinde ile sarsılan 'a gideceği açıklandı. Bu gelişmeden kısa süre sonra Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçağın Elazığ'a ulaştığı bilgisi geldi. Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak. Elazığ'da yaşanan ve birçok noktayı etkileyen depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi de yaralandı.

Elazığ'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk eşlik ediyor. Başkan Erdoğan'ı bölge bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı.

AÇIKLAMA YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaşanan depremden hemen sonra resmi Twitter hesabından Elazığ'da medyadan gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KURUMLARIMIZ GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALMAKTADIR"

Erdoğan açıklamasında, "Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta ve olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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