25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan CHP'ye çok sert çıktı: CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor

Son dakika: Başkan Erdoğan CHP'ye çok sert çıktı: CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2021 12:07
Güncelleme:25.01.2021 12:11
Son dakika haberi... Partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Acaba CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor? Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor." diyerek sert çıktı.

Son dakika haberi... Partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Acaba CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor? Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor." diyerek sert çıktı.

Son dakika: Başkan Erdoğandan AK Parti İl Kongrelerinde önemli açıklamalar! CHPye çok sert çıktı: Tek adamcağız siyaseti işliyor SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AK PARTİ İL KONGRELERİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR! CHP'YE ÇOK SERT ÇIKTI: TEK ADAMCAĞIZ SİYASETİ İŞLİYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tek adamcağız siyaseti işliyor
"Tek adamcağız siyaseti işliyor"
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Restoranlar açılacak mı?
Restoranlar açılacak mı?
Erdoğan gitsin diye canımı veririm!
"Erdoğan gitsin diye canımı veririm!"
Başkan Erdoğan'a tehdit!
Başkan Erdoğan'a tehdit!
Atina ile istikşafi görüşmeler başlıyor!
Atina ile istikşafi görüşmeler başlıyor!
Fiyatların düşmesi talimatı
"Fiyatların düşmesi" talimatı
Aşılamada il il son durum
Aşılamada il il son durum
Askerime polisime saldırmam
"Askerime polisime saldırmam"
6.5 milyon aşı Türkiye'de
6.5 milyon aşı Türkiye'de
''CHP ve İYİ Parti HDP ile ittifakını gizliyor''
''CHP ve İYİ Parti HDP ile ittifakını gizliyor''
Biden yönetimi FETÖ elebaşını iade eder mi?
Biden yönetimi FETÖ elebaşını iade eder mi?
Daha Fazla Video Göster