Son dakika: Başkan Erdoğan CHP'ye çok sert çıktı: CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor

Son dakika haberi... Partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Acaba CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor? Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor." diyerek sert çıktı.

Son dakika haberi... Partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Acaba CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor? Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor." diyerek sert çıktı.