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Son dakika: Başkan Erdoğan Biden görüşmesinin detaylarını açıkladı! F-35 ve S-400 mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2021 13:16
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin, dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık" açıklamasında bulundu. Detayları A haber muhabiri Lamia Ayhan A Haber canlı yayınında aktardı.
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Görüşmenin detaylarını açıkladı
Görüşmenin detaylarını açıkladı
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