Son dakika: Başkan Erdoğan Biden görüşmesinin detaylarını açıkladı! F-35 ve S-400 mesajı

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin, dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık" açıklamasında bulundu. Detayları A haber muhabiri Lamia Ayhan A Haber canlı yayınında aktardı.

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