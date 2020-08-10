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Son dakika: Başkan Erdoğan başkanlığında kritik kabine toplantısı

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Giriş: 10.08.2020 10:06
Güncelleme:10.08.2020 10:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede en önemli gündem maddesi koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler oluşturacak. Toplantıda okulların açılış tarihi de konuşulacak. Öte taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da koronavirüsün ekonomiye etkileri ve önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlere ilişkin kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

Özel okullarda gelecek hafta başlayacak telafi eğitimleri öncesinde Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde denetimlerin arttırılması, vaka sayılarının artış yaşandığı il, ilçe ve mahallelerde sıkı tedbir uygulanmasına dönük atılacak adımlar değerlendirilecek. Toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.

BAKAN BERAT ALBAYRAK SUNUM YAPACAK

Okullarda alınan önlemlerin yanı sıra okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirmeler de yapılacak. Kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının seyriyle ilgili Türkiye'deki son durum, okullarda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında kabineye detaylı bir bilgilendirme yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da koronavirüsün ekonomiye etkileri ve önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlere ilişkin kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Hürriyet'in haberine göre;Kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'daki temaslarına ilişkin bilgilendirmede bulunacak.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Tartışmaları süren İstanbul Sözleşmesi konusunda ilgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunması da bekleniyor.

Kabinede bakanların sözleşmeye dönük görüşlerini alması beklenen Erdoğan, en kapsamlı değerlendirmeyi ise bu hafta AK Parti'de gerçekleştireceği MYK toplantısında yapacak.

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