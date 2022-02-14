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Son dakika: Başkan Erdoğan BAE'de! Kasr El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılandı

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Giriş: 14.02.2022 16:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında "TC-TRK" uçağıyla TSİ 15.40'ta Abu Dabi'ye geldi. Başkan Erdoğan, Kasr El Vatan Sarayı'nda Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Detayları BAE’de bulunan A haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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