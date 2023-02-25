25 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika | Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

Son dakika | Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2023 15:41
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. İstanbul'da Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP yandaşı Halk TV’de skandal yayın!
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın!
Başkan Erdoğan Aliyev’le İstanbul’da görüştü
Başkan Erdoğan Aliyev'le İstanbul'da görüştü
A Haber depremin merkez üssünde!
A Haber depremin merkez üssünde!
184 kişi tutuklandı
"184 kişi tutuklandı"
İşte yıkıma yol açan fay kırığı
İşte yıkıma yol açan fay kırığı
Depremde caminin 3 yüzü yıkıldı!
Depremde caminin 3 yüzü yıkıldı!
Niğde depremi bağımsız bir deprem
"Niğde depremi bağımsız bir deprem"
Mal ve can kaybı var mı?
Mal ve can kaybı var mı?
Niğde’de 5,3 büyüklüğünde deprem!
Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem!
A Haber’e bağlana Sözbilir’den önemli açıklama
A Haber'e bağlana Sözbilir'den önemli açıklama
Meclis mesaiye EYT ile başlayacak
Meclis mesaiye EYT ile başlayacak
Malatya’da bir deprem daha!
Malatya’da bir deprem daha!
Daha Fazla Video Göster