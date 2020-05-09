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Son dakika: Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu |Video

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09.05.2020
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Korona virüs ile mücadelede güçlü sağlık sistemi ile öne çıkan Türkiye, pandemi ile mücadele için Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de iki hastaneyi daha hayata geçirmek için harekete geçmişti. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşaatı başlayan hastanelerde çalışmalar sürüyor. Büyük bölümü tamamlanan hastaneleri Başkan Erdoğan yakından takip ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İNCELEMELERDE BULUNDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'deki ve Atatürk Havalimanı bölgesinde yapılacak iki hastanede incelemelerde bulundu. İncelemelerden ilk görüntüler Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

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