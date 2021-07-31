31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan afet bölgesinde! Antalya ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya gitti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.