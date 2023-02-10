10 Şubat 2023, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan Adıyaman'daki deprem bölgesinde can kaybını açıkladı! Depremzedelerle buluştu alanı inceledi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunuyor. Başkan Erdoğan, Adıyaman'daki deprem bölgesine gelerek depremzedelerle görüştü. Açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Can kaybı 18 bin 991'e yükseldi" dedi. OHAL durumunda olunduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Market soyanlara gereken müdahale yapılacak" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan ayrıca, "İsteyen depremzedelere kira desteği vereceğiz. Farklı kentlere gidenlerin ise kira bedelini karşılayacağız" ifadelerine de yer verdi.