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Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Koronavirüs aşıları ne zaman geliyor? .

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Giriş: 28.12.2020 19:23
Güncelleme:28.12.2020 19:23
Son dakika haberi...Yılın son kabine toplantısının ardırdan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Çok sayıda konuya değinen Başkan Erdoğan yüz yüze eğitim ve koronavirüs aşılarındaki son durumu değerlendirdi. Başkan Erdoğan uzaktan eğitimle ilgili tarih verirken, koronavirüs aşılarının Türkiye'ye ne zaman ulaşacağını açıkladı. İşte detaylar... .
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