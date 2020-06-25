Son dakika: Baro düzenlemesine kimler neden karşı? A Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdiler |Video

Son dakika haberi... Baro düzenlemesine kimler neden karşı? Yeni düzenlemeye yapılan itirazlar siyasi mi hukuki mi? CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’İn “İzmir bayrağı ve parası” açıklaması ile ne ifade etmek istiyor? Özerklik mi gündeme getiriliyor? Gazeteci yazar Halime Kökçe ve kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında siyaset gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Baro düzenlemesine kimler neden karşı? Yeni düzenlemeye yapılan itirazlar siyasi mi hukuki mi? CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'İn "İzmir bayrağı ve parası" açıklaması ile ne ifade etmek istiyor? Özerklik mi gündeme getiriliyor? Gazeteci yazar Halime Kökçe ve kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında siyaset gündemini değerlendirdi.