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Videolar Gündem Videoları Son dakika: Baro düzenlemesine kimler neden karşı? A Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdiler |Video

Son dakika: Baro düzenlemesine kimler neden karşı? A Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdiler |Video

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Giriş: 25.06.2020 14:09
Güncelleme:25.06.2020 14:11
Son dakika haberi... Baro düzenlemesine kimler neden  karşı? Yeni düzenlemeye yapılan itirazlar siyasi mi hukuki mi? CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’İn “İzmir bayrağı ve parası” açıklaması ile ne ifade etmek istiyor? Özerklik mi gündeme getiriliyor? Gazeteci yazar Halime Kökçe ve kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında siyaset gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Baro düzenlemesine kimler neden karşı? Yeni düzenlemeye yapılan itirazlar siyasi mi hukuki mi? CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'İn "İzmir bayrağı ve parası" açıklaması ile ne ifade etmek istiyor? Özerklik mi gündeme getiriliyor? Gazeteci yazar Halime Kökçe ve kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında siyaset gündemini değerlendirdi.

Son dakika: AK Partiden CHP ve İYİ Partiye baro ziyareti! Cahit Özkandan flaş açıklamalar SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN CHP VE İYİ PARTİ'YE BARO ZİYARETİ! CAHİT ÖZKAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Son dakika: Baro düzenlemesi için muhalefet turu! Yeni baro düzenlemesinde neler var? Bazı barolar neden karşı? |Video SON DAKİKA: BARO DÜZENLEMESİ İÇİN MUHALEFET TURU! YENİ BARO DÜZENLEMESİNDE NELER VAR? BAZI BAROLAR NEDEN KARŞI? |VİDEO
Son dakika: AK Partiden CHP ve İYİ Partiye kritik “Baro Paketi” ziyareti | video SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN CHP VE İYİ PARTİ'YE KRİTİK "BARO PAKETİ" ZİYARETİ | VİDEO
Son dakika: Milletvekillerinden CHPli İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyerin skandal Eyalet çıkışına tepki: Şerefi haysiyeti varsa istifa etsin |Video SON DAKİKA: MİLLETVEKİLLERİNDEN CHP'Lİ İZMİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER'İN SKANDAL "EYALET" ÇIKIŞINA TEPKİ: ŞEREFİ HAYSİYETİ VARSA İSTİFA ETSİN |VİDEO
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Önder Aksakal CHP’li Tunç Soyerin ‘İzmir parası’ ve ‘İzmir bayrağı’ ile ne demek istediğini A Haberde yorumladı ÖNDER AKSAKAL CHP'Lİ TUNÇ SOYER'İN 'İZMİR PARASI' VE 'İZMİR BAYRAĞI' İLE NE DEMEK İSTEDİĞİNİ A HABER'DE YORUMLADI
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