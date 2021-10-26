26 Ekim 2021, Salı
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Son dakika | Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.” ifadelerini kullandı.