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Son dakika | Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 26.10.2021 10:14
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.” ifadelerini kullandı.
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