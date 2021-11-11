11 Kasım 2021, Perşembe
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Son dakika: Balıkesir’de polisi şehit eden saldırgan yakalandı
Son dakika haberine göre... Balıkesir'in Havran ilçesinde girdiği silahlı çatışmada şehit düşen polis memuru Abdulkadir Güngör için memleketi Erzurum'da tören yapıldı. Kahraman polisi şehit eden saldırgan da yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.