Son dakika: Balıkesir’de polisi şehit eden saldırgan yakalandı

Son dakika haberine göre... Balıkesir'in Havran ilçesinde girdiği silahlı çatışmada şehit düşen polis memuru Abdulkadir Güngör için memleketi Erzurum'da tören yapıldı. Kahraman polisi şehit eden saldırgan da yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN