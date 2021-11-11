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Son dakika: Balıkesir’de polisi şehit eden saldırgan yakalandı

A Haber
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Giriş: 11.11.2021 15:25
Son dakika haberine göre... Balıkesir'in Havran ilçesinde girdiği silahlı çatışmada şehit düşen polis memuru Abdulkadir Güngör için memleketi Erzurum'da tören yapıldı. Kahraman polisi şehit eden saldırgan da yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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