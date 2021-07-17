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Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama!

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Giriş: 17.07.2021 11:18
Güncelleme:17.07.2021 11:19
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin ve Hatay'da süren orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "81 hanemizi tedbiren boşaltmıştık, evlerine döndüler, can ve mal kaybı yok. İlk belirlemelere göre 1 metruk evde hasar var. 4 kişi gözaltına alındı." dedi.
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