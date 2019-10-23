Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye 5 gün içinde 2 önemli güçle anlaşma sağladı!

Son dakika haberi… Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in uzun görüşme sonrası Soçi'de vardığı “Suriye mutabakatı”nın ayrıntılarını Anadolu Ajansı’nda açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların siyasi başarı olarak tarihe geçtiğini söyledi ve "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir." dedi. Çavuşoğlu açıklamasında, Türkiye'nin çabaları, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçti." ifadelerini kullandı. Öte yandan Çavuşoğlu, Putin'in "Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız" dediğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, Türkiye ile Rusya'nın Soçi'de vardığı mutabakatın ayrıntılarını değerlendirip, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çıkarılacağını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabalarının, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçtiğini belirtti.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye 5 gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada anlaşmaya varmıştır mutabakat sağlamıştır. Siyasi başarı olarak da tarihe geçmiştir. İki ülke ile iki mutabakatın sağlanması önemlidir. Teröre karşı harekat başlattık. Burada da tepkiler olmuştu ama bu süreçte hepsinden daha fazla tepkiler oldu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİ ÜLKESİ HAREKATIN MEŞRUİYETİNİ KABUL ETTİ"

Büyük bir oyunu bozduğumuz için kurulacak terör devletini engellediğimiz için bu tepkile gelmeye başladı. Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyetini kabullenmiştir. Herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğüne bağlıyız. Burada bu statüko şu anda muhafaza edilecektir siyasi bir çözüme kadar. YPG'li teröristler sınırın 30 kilometre altına gönderilecek.

''TERÖRİSTLER 150 SAATTE SINIRIN 30 KİLOMETRE ALTINA ÇEKİLECEK''

Teröristler 150 saatte sınırın 30 kilometre altına çekilecek. Kobani'den Irak sınırına kadar 10 kilometre derinlikte ortak devriler 150 saatin sonunda başlayacak. Bir tek istisnası var Kamışlı şehri rejim unsurlarıyla karşı karşıya gelmememiz bakımından ortak devriye konusunda Kamışlı'yı hariç tuttuk. Bu bölgeden de YPG'lilerin çekilmeyeceği anlamına gelmez. : "Buralarda (Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak. Kürtler varsa onlar da yönetimde olacak."