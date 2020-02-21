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21.02.2020

Son dakika: Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında |Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunmak için Hatay'a geldi.

Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar, Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor. AA

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