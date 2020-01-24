Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’de ortaya çıkan ve farklı ülkelerde de görülen koronavirüsü hakkında açıklama yaptı. Tüm tedbirlerin alındığını ve vatandaşların paniğe kapılmasını gerektiren bir durum olmadığını belirten Bakan Koca, Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Bakan Koca, “Sayın Deniz Baykal ile ilgili kendisinden izin almadan bir açıklama yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum; Ciddi bir sağlık sorununun olmadığını, üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu ve Deniz Beyi daha önce geçirmiş olduğu rahatsızlığı da biliyorsunuz. O nedenle daha yakın takip etmek amaçlı, hatta kendileri hastane ortamında değil evde olmak istedi. Arkadaşlar tedbiren basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu olmasına rağmen takibe aldılar. Ciddi bir sorun yok” dedi. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal halk arasında "domuz gribi" olarak bilinen Influenza virüsüne yakalandığı iddia edilmişti.