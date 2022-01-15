Son dakika | Bakan Akar açıkladı! 44 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

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