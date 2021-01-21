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Son dakika: Bağdat'ta patlama anı

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Giriş: 21.01.2021 12:18
Güncelleme:21.01.2021 12:22
Son dakika haberi... Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bağdat'ta patlama anı kameraya böyle yansıdı.

Son dakika haberi... Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bağdat'ta patlama anı kameraya böyle yansıdı.

Son dakika: Bağdatta intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var SON DAKİKA: BAĞDAT'TA İNTİHAR SALDIRISI! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
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Bağdat'ta patlama anı
Bağdat'ta patlama anı
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