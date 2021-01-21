Son dakika: Bağdat'ta patlama anı

Son dakika haberi... Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bağdat'ta patlama anı kameraya böyle yansıdı.

Son dakika haberi... Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bağdat'ta patlama anı kameraya böyle yansıdı.