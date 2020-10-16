Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de yaptığı açıklamada "Ermenistan silahları nasıl aldı?" diye sorarak "Bütçesi belli olan Ermenistan parayı nereden buldu? Tabii ki bunlarda bu kadar para yok. Demek ki bunları bedava aldılar" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de yaptığı açıklamada "Ermenistan silahları nasıl aldı?" diye sorarak "Bütçesi belli olan Ermenistan parayı nereden buldu? Tabii ki bunlarda bu kadar para yok. Demek ki bunları bedava aldılar" ifadelerini kullandı