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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den A Haber'de flaş açıklama: Bunlarda bu kadar para yok! Silahları bedava alıyorlar

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Giriş: 16.10.2020 16:47
Güncelleme:16.10.2020 16:51
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de yaptığı açıklamada "Ermenistan silahları nasıl aldı?" diye sorarak "Bütçesi belli olan Ermenistan parayı nereden buldu? Tabii ki bunlarda bu kadar para yok. Demek ki bunları bedava aldılar" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de yaptığı açıklamada "Ermenistan silahları nasıl aldı?" diye sorarak "Bütçesi belli olan Ermenistan parayı nereden buldu? Tabii ki bunlarda bu kadar para yok. Demek ki bunları bedava aldılar" ifadelerini kullandı

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden A Haberde flaş açıklamalar- ÖZEL RÖPORTAJ SON DAKİKA: AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR- ÖZEL RÖPORTAJ

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