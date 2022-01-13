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Son dakika: Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile toplantı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 13.01.2022 15:05
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile yapılan toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye göçle mücadelesinde Avrupa Birliği’nden gerekli desteği alamadı." dedi. Erdoğan, "Maalesef AB, körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaparken, aynı coğrafyanın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklarını hukukunu görmezden geldi." ifadelerini kullandı.
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