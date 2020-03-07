Ateşkesin ardından İdlib’de neler oluyor? A Haber sıcak bölgede son durumu görüntüledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında 5 Mart tarihinde Moskova’da İdlib Mutabakatı imzalandı. Atılan imzaların ardından ateşkes başladı. Rusya tarafı bölgenin sakin olduğu açıklaması yaparken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ateşkesi ihlal eden bir durumun olmadığını söyledi. Peki bölgede son durum ne? İdlib’de neler yaşanıyor? Suriye rejiminin sivilleri hedef alan saldırılarının sonrasında Binniş, hayalet kente dönmüştü. Ateşkes kararının ardından cadde ve sokaklar tekrar canlanmaya başladı. A Haber sıcak bölgeye giderek yaşananları anbean görüntüledi. İşte tüm detaylar…