10 Kasım 2021, Çarşamba
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Son dakika: Atatürk'ün vefatının 83. yılı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tarafından Düzenlenen Anma Töreni’nde konuştu. Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında, “Küresel krizlerin üstesinden başarı ile gelen, hangi engel ile karşılaşırsa karşılaşsın mücadeleden vazgeçmeyen bir ülke olarak hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz.” dedi.