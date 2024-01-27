Son Dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de çok sayıda ilçenin Kaymakamı değişti. Öte yandan Adana, Iğdır ve Siirt'e yeni emniyet müdürleri atandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne Necmettin Öztürk atandı. İşte isim isim yeni atamalar...

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