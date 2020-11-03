Son dakika: Antalya'nın Alanya ilçesinde tekne faciası! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı. Teknedekileri kurtarma çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Yasin Anzerli, "Bir cansız bedene ulaşıldı. Bu cansız bedeninin turiste ait olduğu belirtildi." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı. Teknedekileri kurtarma çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Yasin Anzerli, "Bir cansız bedene ulaşıldı. Bu cansız bedeninin turiste ait olduğu belirtildi." ifadelerini kullandı.