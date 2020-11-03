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Son dakika: Antalya'nın Alanya ilçesinde tekne faciası! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Giriş: 03.11.2020 12:18
Güncelleme:03.11.2020 12:22
Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı. Teknedekileri kurtarma çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Yasin Anzerli, "Bir cansız bedene ulaşıldı. Bu cansız bedeninin turiste ait olduğu belirtildi." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı. Teknedekileri kurtarma çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Yasin Anzerli, "Bir cansız bedene ulaşıldı. Bu cansız bedeninin turiste ait olduğu belirtildi." ifadelerini kullandı.

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