Son dakika: Antalya Diplomasi Forumu başladı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birbirimizle konuşma ve danışma vazgeçilmez ihtiyaçtır, Antalya Diplomasi Forumu da böyle bir amaca hizmet ediyor" dedi. Forumun açışında konuşan Başkan Erdoğan, Rusya- Ukrayna buluşmasıyla ilgili, "Forumun amacına ulaşmaya başladığını gösteriyor. " ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?" diyerek sert çıktı.

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