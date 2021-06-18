18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Antalya Diplomasi Forumu başladı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sıkılı yumruklarla müsafaha olmaz. Sıkılı yumrukları gevşetecek en etkili yol hala diplomasidir." dedi. Yerli aşıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Yıl sonundan önce bitirmeyi planlıyoruz; tüm insanlıkla paylaşacağız. Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir." ifadelerini kullandı.