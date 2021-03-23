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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! Kara Kuvvetleri'nde mahrem imam soruşturması: 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Giriş: 23.03.2021 09:32
Güncelleme:23.03.2021 09:37
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ soruşturmasında 11’i görevde, 3’ü emekli, 2’si ihraç 16 astsubay, 1’i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 2 mahrem imam olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi." denildi.
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