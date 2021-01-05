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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu

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Giriş: 05.01.2021 09:09
Güncelleme:05.01.2021 09:14
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 28 subay ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı verdi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 28'i subay, 1'i 'mahrem imam' olmak üzere toplam 29 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verdi.

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Ankara'da FETÖ operasyonu
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