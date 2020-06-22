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Son dakika: Ankara'da eğitim uçağı Hürkuş düştü! 2 pilotun sağlık durumu nasıl? |Video

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Giriş: 22.06.2020 14:57
Güncelleme:22.06.2020 14:57
Son dakika haberi; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamada, test uçuşu yapan Hürkuş uçağının saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde düştü. 2 pilot yaralı olarak kurtuldu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu canlı yayında aktardı.

Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, Beypazarı bölgesinde düştü.

Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği, kaza nedeninin yapılacak araştırma sonucunda belli olacağı kaydedildi.

Öte yandan kaza bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.

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