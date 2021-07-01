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Son dakika: Ankara’da 5 binada çökme tehdidi! Son durumu bölgeden aktardı

A Haber
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Giriş: 01.07.2021 09:27
Ankara'nin Çankaya ilçesinde bir binanın temelinde inşaat çalışması nedeniyle kayma meydana geldi. Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gördü. Duvarın yanındaki 5 katlı bina ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden aktardı.
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