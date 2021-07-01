Son dakika: Ankara’da 5 binada çökme tehdidi! Son durumu bölgeden aktardı

Ankara'nin Çankaya ilçesinde bir binanın temelinde inşaat çalışması nedeniyle kayma meydana geldi. Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gördü. Duvarın yanındaki 5 katlı bina ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden aktardı.

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