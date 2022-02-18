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Son dakika: Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu: 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Giriş: 18.02.2022 09:16
Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında 99 'mahrem imam', örgütün, mülki idareye sızan mensuplarından sorumlu 15 'mahrem imam' olmak üzere toplam 114 şüpheli hakkında Ankara merkezli 45 ilde gözaltı kararı verildi.
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