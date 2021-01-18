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Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Maas Ankara'da! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 18.01.2021 16:11
Güncelleme:18.01.2021 16:16
Son dakika haberine göre Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki olumlu atmosfer sürüyor. AB’nin dönem başkanlığını 1 Ocak’ta Portekiz’e devreden Almanya’nın Dışişleri Bakanı Maas bugün çalışma ziyareti için Ankara'ya geldi. Görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür." diye konuştu. "İslam düşmanlığını insanlarda gördük, siyasetçiler de gördük. Ama ilk defa bir din adamının böyle bir söylem içinde olduğunu gördük, hayret ettik gerçekten. Umarım Yunanistan'da bu tür provokasyonlar yerine aklı selim hakim olur." diyen Çavuşoğlu, Yunan Başpiskopos'un açıklamalarına sert çıktı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise "Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum" ifadelerini kullandı. Maas, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili de "Alman milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye'de başarılı olmasını arzu ediyorum." dedi.

Son dakika haberine göre Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki olumlu atmosfer sürüyor. AB'nin dönem başkanlığını 1 Ocak'ta Portekiz'e devreden Almanya'nın Dışişleri Bakanı Maas bugün çalışma ziyareti için Ankara'ya geldi. Görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür." diye konuştu. "İslam düşmanlığını insanlarda gördük, siyasetçiler de gördük. Ama ilk defa bir din adamının böyle bir söylem içinde olduğunu gördük, hayret ettik gerçekten. Umarım Yunanistan'da bu tür provokasyonlar yerine aklı selim hakim olur." diyen Çavuşoğlu, Yunan Başpiskopos'un açıklamalarına sert çıktı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise "Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum" ifadelerini kullandı. Maas, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili de "Alman milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye'de başarılı olmasını arzu ediyorum." dedi.

Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Maas Ankarada! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan önemli açıklamalar SON DAKİKA: ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS ANKARA'DA! DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
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