Son dakika haberine göre Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki olumlu atmosfer sürüyor. AB’nin dönem başkanlığını 1 Ocak’ta Portekiz’e devreden Almanya’nın Dışişleri Bakanı Maas bugün çalışma ziyareti için Ankara'ya geldi. Görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür." diye konuştu. "İslam düşmanlığını insanlarda gördük, siyasetçiler de gördük. Ama ilk defa bir din adamının böyle bir söylem içinde olduğunu gördük, hayret ettik gerçekten. Umarım Yunanistan'da bu tür provokasyonlar yerine aklı selim hakim olur." diyen Çavuşoğlu, Yunan Başpiskopos'un açıklamalarına sert çıktı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise "Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum" ifadelerini kullandı. Maas, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili de "Alman milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye'de başarılı olmasını arzu ediyorum." dedi.

Son dakika haberine göre Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki olumlu atmosfer sürüyor. AB'nin dönem başkanlığını 1 Ocak'ta Portekiz'e devreden Almanya'nın Dışişleri Bakanı Maas bugün çalışma ziyareti için Ankara'ya geldi. Görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür." diye konuştu. "İslam düşmanlığını insanlarda gördük, siyasetçiler de gördük. Ama ilk defa bir din adamının böyle bir söylem içinde olduğunu gördük, hayret ettik gerçekten. Umarım Yunanistan'da bu tür provokasyonlar yerine aklı selim hakim olur." diyen Çavuşoğlu, Yunan Başpiskopos'un açıklamalarına sert çıktı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise "Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum" ifadelerini kullandı. Maas, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili de "Alman milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye'de başarılı olmasını arzu ediyorum." dedi.