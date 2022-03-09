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Son dakika: Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye’ye geliyor!

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Giriş: 09.03.2022 15:52
Son dakika haberine göre… Türkiye dünyanın diplomasi merkezi olma yönünde ilerliyor. Bugün İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog Türkiye’de. Yarın Azarbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, pazar günü de Yunanistan Başbakanı Miçotrakis Türkiye’de olacak. 11-13 Mart tarihleri arasında Antalya Diplomasi Formu olacak. 14 Mart’ta ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara’ya gelecek.
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