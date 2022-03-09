09 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye’ye geliyor!
Son dakika haberine göre… Türkiye dünyanın diplomasi merkezi olma yönünde ilerliyor. Bugün İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog Türkiye’de. Yarın Azarbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, pazar günü de Yunanistan Başbakanı Miçotrakis Türkiye’de olacak. 11-13 Mart tarihleri arasında Antalya Diplomasi Formu olacak. 14 Mart’ta ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara’ya gelecek.